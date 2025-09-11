Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
В Кремле заявили, что даты нового разговора Путина и Трампа пока нет
11 сентября 2025 / 16:15
© Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Договоренностей о новом разговоре по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Пока нет конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого есть", - отметил он.