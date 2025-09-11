В Кремле заявили, что даты нового разговора Путина и Трампа пока нет

Договоренностей о новом разговоре по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Пока нет конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого есть", - отметил он.