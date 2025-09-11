Лавров резко осудил удары Израиля по Катару

Израиль дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, заявил 11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая восьмое министерское заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Министр отметил, что «сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября с.г. по столице Катара –Дохе. С глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права (прежде всего Устава ООН), как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, как шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные действия, безусловно, заслуживают самого решительного осуждения».

Лавров подчеркнул: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».