США: тарифная политика Трампа не решит проблему госдолга

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Государственный долг США растет как на дрожжах. По состоянию на начало сентября 2025 г. он превысил 37,4 трлн долл. Еще в январе 2024 г. он составлял 34 трлн долл., сейчас же в сравнении с этим показателем, он вырос на 10%. Объём заимствований американского правительства сейчас почти на 25% превышает ВВП, но Вашингтон продолжает активно занимать деньги, чтобы закрыть дыру в бюджете, без чего невозможна реализация планов финансирования системы здравоохранения, обороны, проектов по развитию инфраструктуры и т. п. В итоге за десять месяцев 2025 финансового года, который начался 1 октября 2024 г., отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 7,4% и достигло 1,629 трлн долл. (объем поступлений за этот период вырос на 6,4% - до 4,347 трлн долл., но расходы повысились на 6,7% до 5,975 трлн долл. Оба показателя являются рекордными). Для сравнения по итогам 2024 фин. г дефицит бюджета составил 1,83 трлн долл., увеличившись на 8% по сравнению с годом ранее. Но, вероятно в текущем году этот рекорд будет побит.

И перспектив улучшения ситуации не видно. Бюджетное управление конгресса в августе повысило оценку бюджетного дефицита страны в следующий 10-летний период (2025-2034 гг.) до 4,1 трлн долл. из-за принятого закона о налоговых льготах и государственном финансировании. В управлении добавили, что без учета изменений в заимствованиях по федеральным кредитным программам США, принятый закон увеличит государственный долг к концу 2034 г. на 9,5% к ВВП относительно базового прогноза от января 2025 г. А если часть из предусмотренных законом временных налоговых льгот и программ государственных расходов станут постоянными, то рост бюджетного дефицита окажется еще больше и составит 5 трлн долл. А размер госдолга к ВВП в этом случае увеличится на 11,5% относительно прогноза от января 2025 г.

Отмечу, что по мере увеличения американского госдолга стремительно растет и стоимость его обслуживания. Уже сегодня обслуживание задолженности превышает 1 трлн долл. и обходится американской казне дороже, чем затраты на оборону. Причем за последние пять лет эта сумма выросла более, чем в три раза. И все более высокая стоимость обслуживания долга в перспективе будет ограничивать возможности правительства для финансирования инфраструктуры, здравоохранения и других критически важных секторов экономики.

США, занимая деньги у всего мира, пока не возвращают долги, а используют механизм их рефинансирования за счет новых долгов. Для этого они включают на все более высокую скорость печатный станок, пользуясь своим доминирующим положением на международной арене. Но, на фоне растущей экономической неопределённости поддерживать такую парадигму становится всё сложнее. Эти обстоятельства послужили причиной того, что в мае 2025 г. рейтинговое агентство Moody’s впервые с 1949-го понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA1. До этого в 2011 г. агентство S&P изменило свой показатель до AA+, а Fitch сделало это в 2023-м.

Добавило опасений инвесторам в американский долг и принятие в июле 2025 г. упомянутого закона о новых налоговых льготах. Его необходимость была объяснена командой Трампа необходимостью поддержать экономику. Он включает новые налоговые льготы на сотни миллиардов долларов, не компенсируемые сокращением расходов. Это еще больше увеличит дефицит бюджета. Комитет за ответственный федеральный бюджет прогнозирует, что налоговый закон добавит до 5,2 трлн долл. к национальному долгу за 10 лет. Однако администрация Трампа уверяет, что налоговые сокращения стимулируют рост, увеличат доходы и снизят дефицит.

Пока же для того, чтобы компенсировать эти новые траты, увеличить доходную составляющую бюджета, сократить торговый дефицит США и защитить, как считает Трамп, американских производителей от недобросовестной международной конкуренции администрация США увеличила пошлины для зарубежных производителей за право продавать продукцию на американском рынке. Объявленные еще 2 апреля масштабные пошлины против 70 стран 7 августа вступили в силу. Так, 50% пошлины Трамп ввел в отношении товаров из Индии - в этом случае не только ради избавления от торгового дисбаланса, но и в качестве «воспитательной меры» - за то, что Дели закупает российскую нефть. Это показывает, что администрация США использует тарифы не только для пополнения бюджета и возрождения промышленности, но и для достижения геополитических целей. Для продукции из ЮАР тариф составляет 30%. Для товаров из Китая — на время согласованной с Пекином временной отсрочки — те же 30%, но может быть повышен до 145%.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, тарифы Трампа могут увеличить доходы федерального бюджета на 4 трлн долл. в течение ближайших 10 лет. Эти средства помогут компенсировать налоговые льготы, предусмотренные в упомянутом «большом прекрасном законопроекте», для компенсации которых требовалось бы увеличить государственные заимствования на 4,1 трлн долл. за тот же период. Так что доходы от тарифов помогут укрепить государственные финансы США Без них долговая нагрузка США к 2055 г. достигла бы 150 трлн долл. Но, они не смогут «заткнуть дыру» в бюджете, которая будет увеличиваться.

Поэтому перспективы развития ситуации с госдолгом продолжают беспокоить инвесторов в него даже после снижения неопределённости в экономической политике Трампа, из-за продолжающейся тарифной войны с крупнейшими торговыми партнерами, а также нападок на ФРС. По мнению ряда из них, хотя дефолт США в ближайшее время маловероятен, риски его возникновения в последние годы возросли. Добавляет проблем геополитика. Санкции США против России, Китая и Индии, тарифная война ускоряют переход стран на расчёты в национальных валютах. Так, Китай уже договорился с 30 странами о торговле в юанях. Все это снижает спрос на американские «трежерис».

Кроме того в нынешней ситуации у правительства США снижается возможность маневрировать. Они уже не смогут отменить тарифы. Как отметил Дес Лоуренс, старший инвестиционный стратег в State Street Investment Management, приостановка тарифов лишит правительство США важного источника дохода, что резко обострит проблему государственных расходов. По прогнозам бюджетного управления конгресса, если тарифы будут отменены, долг США по отношению к ВВП превысит уровень времён Второй мировой войны уже к 2029 г.

Пока агентства S&P и Fitch, учитывая перспективы роста доходов от тарифов, воздержались от дальнейшего понижения кредитного рейтинга США. Глобальные рынки облигаций также стабилизировались после обвала, вызванного «днем освобождения» - так Трамп назвал свои апрельские тарифные меры.

Однако, в последние недели давление на государственный долг вновь усилилось на фоне рекордных заимствований со стороны развитых стран, что повышает долгосрочную стоимость обслуживания долга. Поэтому многие крупные инвесторы все чаще сомневаются в статусе американских активов как «тихой гавани» т.к.их тревожат последствия нынешней политики Вашингтона.. Они читают, что одним из следствий тарифной войны станет усиление фрагментации мировой экономики, что, в свою очередь, создаст угрозу замедления глобальной торговли, роста общей инфляции и стагфляцию экономики в ряде развивающихся стран. Рэй Далио, основатель компании Bridgewater, считает, что это чревато возникновением серьёзных проблем в области спроса и предложения на рынке государственного долга США и может оказать разрушительное воздействие как на американскую, так и на всю мировую экономику.