Политика
© Марина Лысцева/ ТАСС
Представитель президента США Джон Коул во время переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко сообщил о том, что Вашингтон отменил санкции в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом информировало агентство БелТА.
Коул отметил, что провел встречу с американским лидером, и это официальное заявление.
"Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", - указал представитель Трампа.
К работе по снятию ограничительных мер привлечены Госдепартамент, министерства торговли, финансов и другие ведомства, уточнил Коул.