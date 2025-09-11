Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 19:04
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Москва
11 сентября 2025 / 19:04
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
США отменили санкции в отношении "Белавиа"
11 сентября 2025 / 16:28
© Марина Лысцева/ ТАСС

Представитель президента США Джон Коул во время переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко сообщил о том, что Вашингтон отменил санкции в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом информировало агентство БелТА.

Коул отметил, что провел встречу с американским лидером, и это официальное заявление. 

"Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", - указал представитель Трампа.

К работе по снятию ограничительных мер привлечены Госдепартамент, министерства торговли, финансов и другие ведомства, уточнил Коул.

17:15
Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
16:47
Котяков обратил внимание на проблему низких пособий по уходу за детьми
16:28
США отменили санкции в отношении "Белавиа"
16:15
В Кремле заявили, что даты нового разговора Путина и Трампа пока нет
15:59
Лукашенко заявил, что Украина никогда не победит Россию
15:44
Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией
15:28
Александр Космодемьянский назначен послом РФ в Южном Судане
15:16
Песков: экономическая ситуация в России остается надежной
14:59
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 166 беспилотников
