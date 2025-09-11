Представитель президента США Джон Коул во время переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко сообщил о том, что Вашингтон отменил санкции в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом информировало агентство БелТА.

Коул отметил, что провел встречу с американским лидером, и это официальное заявление.

"Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", - указал представитель Трампа.

К работе по снятию ограничительных мер привлечены Госдепартамент, министерства торговли, финансов и другие ведомства, уточнил Коул.