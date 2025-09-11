Котяков обратил внимание на проблему низких пособий по уходу за детьми

Размер пособий по уходу за ребенком для родителей с невысокой зарплатой нередко оказывается ниже прожиточного минимума. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.

"Мы должны решить проблему низких пособий для женщин с невысоким уровнем оплаты труда. Для них сегодня выплата при размере 40% от заработка формируется на уровне ниже прожиточного минимума", - отметил министр.

Пособие выплачивается матери, отцу или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком либо вышедшим на работу из этого отпуска ранее достижения ребенком возраста 1,5 лет. Для работающих граждан пособие на одного ребенка составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года.

Минимальный размер с 1 февраля текущего года составляет 10 тыс. рублей, максимальный - 68 тыс. рублей.