Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
11 сентября 2025 / 16:59
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 440 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - свыше 200, "Центр" - более 520, на направлении "Восток" - свыше 265 и "Днепр" - до 50 военнослужащих.