Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 20:35
КОТИРОВКИ
USD
11/09
84.9211
EUR
11/09
99.8246
Новости часа
Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Москва
11 сентября 2025 / 20:35
Котировки
USD
11/09
84.9211
0.0000
EUR
11/09
99.8246
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных
11 сентября 2025 / 17:15
Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных
© Софья Сандурская/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

"Сегодня президентом Белоруссии помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей", - отметила она.

Эйсмонт уточнила, что среди помилованных - "лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ". По ее словам, "все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь". 

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
18:30
Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
18:15
В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%
17:58
Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией
17:45
В Нью-Йорке состоялась церемония в память жертв терактов 11 сентября
17:29
Су-27 ВСУ потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области
17:15
Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
16:47
Котяков обратил внимание на проблему низких пособий по уходу за детьми
16:28
США отменили санкции в отношении "Белавиа"
16:15
В Кремле заявили, что даты нового разговора Путина и Трампа пока нет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения