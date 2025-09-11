Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
© Софья Сандурская/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.
"Сегодня президентом Белоруссии помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей", - отметила она.
Эйсмонт уточнила, что среди помилованных - "лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ". По ее словам, "все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь".