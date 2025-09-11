Су-27 ВСУ потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области

Самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбился на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, пилот погиб. Об этом информировали в 39-й бригаде тактической авиации ВСУ.

"В четверг, 11 сентября, на Запорожском направлении, в ходе выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - следует из сообщения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обстоятельства крушения устанавливаются.

Некоторое время назад ВСУ потеряли еще один самолет военной авиации. Так, воздушные силы ВСУ сообщали о крушении истребителя МиГ-29 в ночь на 23 августа. Самолет разбился при заходе на посадку, пилот погиб. Место, где разбился истребитель не называлось.