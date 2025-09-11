Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
В Нью-Йорке состоялась церемония в память жертв терактов 11 сентября
11 сентября 2025 / 17:45
В Нью-Йорке состоялась церемония в память жертв терактов 11 сентября
© Денис Соловых/ ТАСС

В мемориальном комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке прошла церемония в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась на фоне политического убийства правого активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, который был убит 10 сентября в одном из университетов в штате Юта. В связи с этим участие в мероприятии в Нью-Йорке отменил вице-президент США Джей Ди Вэнс, рано утром вылетевший в Юту для встречи с родными погибшего активиста. 

В ходе церемонии родственники погибших традиционно зачитывают их имена. В длинном списке прозвучали в том числе имена жертв терактов родом из стран бывшего СССР. Согласно официальным данным, тогда погибли трое граждан РФ. По неофициальным оценкам, жертвами атак могли стать от 70 до 80 выходцев из России или СНГ.

Ежегодная церемония, как правило, занимает около трех часов и прерывается несколькими минутами молчания, приуроченными к основным этапам событий 11 сентября 2001 года - моментам, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, когда еще один лайнер влетел в южный небоскреб, когда самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне и когда четвертый самолет рухнул в Пенсильвании.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако потерпел крушение недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2 977 человек.

