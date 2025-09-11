Эскалация санкций против России завершается

Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии, утверждая, что блок не использует тарифы в качестве санкционного инструмента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников ЕС.

По данным издания, Трамп озвучил свою просьбу 9 сентября, подключившись к встрече чиновников США и ЕС по санкциям в Вашингтоне. Целью американского президента было усилить давление на Россию, ограничив закупки Индией российской нефти и поддержку российской экономики со стороны Китая.

ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России. Ожидается, что он будет нацелен на некоторые иностранные компании, которые, по версии сообщества, якобы "помогают Москве". Однако, по словам дипломатов, блок вряд ли пойдет на дальнейшие ограничения закупок нефти или газа из-за политических разногласий внутри союза.

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что такое решение «выгодно Трампу. Он таким хитрым способом отделался от еврочиновников, которые просто достали его с призывами вернуться к политике дедушки Байдена, снова начинать субсидировать Украину и взять на себя лидерство в украинском вопросе. А Трамп хочет, как известно, переложить все это на Европу и, умыв руки, выйти из этого украинского конфликта, который ему совершенно не нужен. И в ответ на все эти европейские призывы он разумно обратил внимание официального Брюсселя на то, что сами европейцы продолжают активно пользоваться российскими углеводородами, пусть не напрямую, а через вторые-третьи руки. Но вторичные санкции европейцы вводить совершенно не желают потому, что они получают нефтепродукты, переработанные индусами из российской нефти, они получают товары из Китая, произведенные во многом благодаря российским энергоресурсам, поставляемых в Китай. Во введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров России Европа совершенно не заинтересована».

Эксперт подчеркнул, что «эскалация санкций против России фактически завершилась. Все вторичные санкции, как показывает опыт, не очень эффективны. Например, Иран успешно все обходит. Но если санкции против Индии и Китая будут работать эффективно, это приведет к фантастическому росту цен на нефть. Потому, что крупнейший поставщик энергоресурсов в мире – Россия, будет исключена из общей игры. А это вряд ли будет иметь хорошие последствия и для американской, и для европейской экономики. О давлении на Россию и Владимира Путина будут говорить, но вряд ли что-то будут делать».