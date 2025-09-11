Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Политика
Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией
11 сентября 2025 / 17:58
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль фактически признал, что Киев сегодня не готов вести переговоры с РФ, так как "еще не сложились условия".
"В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Sky News.
По словам министра, оружие и санкции нужны для того, чтобы "заставить" Москву принять те условия, которые хочет украинская сторона.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин отметил, что "договориться с Киевом по ключевым вопросам будет практически невозможно".