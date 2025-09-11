Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль фактически признал, что Киев сегодня не готов вести переговоры с РФ, так как "еще не сложились условия".

"В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Sky News.

По словам министра, оружие и санкции нужны для того, чтобы "заставить" Москву принять те условия, которые хочет украинская сторона.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин отметил, что "договориться с Киевом по ключевым вопросам будет практически невозможно".