Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Политика
Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией
11 сентября 2025 / 17:58
Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль фактически признал, что Киев сегодня не готов вести переговоры с РФ, так как "еще не сложились условия".

"В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Sky News.

По словам министра, оружие и санкции нужны для того, чтобы "заставить" Москву принять те условия, которые хочет украинская сторона.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин отметил, что "договориться с Киевом по ключевым вопросам будет практически невозможно".

