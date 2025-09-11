Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
Израиль ударил по престижу США
Мнение арабиста Николая Суркова
11 сентября 2025 / 18:47
Израиль ударил по престижу США

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен атакой Израиля на членов руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре.

"Я просто не в восторге от всей этой ситуации. Это нехорошая ситуация. Но я скажу так: мы хотим вернуть заложников", - сообщил он журналистам пресс-пула Белого. "Но я скажу вам следующее: я был очень недоволен этим, очень недоволен по всем аспектам", - добавил Трамп.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков полагает, что «скорее всего израильтяне действовали в своей агрессивной манере и возможно сообщили американцам об ударе за несколько минут, но не более того. Фактически израильтяне действовали самостоятельно. Они всегда говорили, что их безопасность превыше всего, и такое поведение было вполне ожидаемо. Возможно, Трамп дал бы добро на эту операцию, если бы с ним ее согласовали заранее, а так это очень сильно бьет по одному из его планов - установить отношения еврейского государства с аравийскими монархиями и интегрировать Израиль в региональную ткань. Сейчас Белый дом, конечно, недоволен, но Трамп - это произраильский президент и вряд ли он будет делать что-то помимо каких-то заявлений. Но в любом случае это удар по престижу США, свидетельствующий, что Америка не может контролировать действия своего союзника. То есть косвенно это может быть ударом и по престижу США в регионе».

По словам эксперта, «уже давно звучат призывы к американцам, чтобы они надавили на Израиль и подтолкнули его к пересмотру агрессивной политики, но вряд ли в нынешних условиях такое возможно.  Скорее всего через какое-то время этот инцидент будет просто забыт, хотя конечно, аравийские монархии и их руководство сделают соответствующие выводы из этой ситуации. Поэтому тут скорее вопрос не американской политики, это вопрос политики Израиля. Но то, что Трамп не будет отказываться от поддержки Израиля, и не будет вводить против него санкций, это однозначно. Поддержка Израиля - главная его ближневосточной политики».          

