В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%

В клиниках Европы стремительно распространяется грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к ряду противогрибковых препаратов. Об этом информировал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

"Результаты исследования C. auris от 2024 года говорят о том, что распространение продолжается быстрыми темпами. Всего за 2013-2023 годы страны Евросоюза/Европейской экономической зоны сообщили о 4 012 случаях инфицирования или образования колоний грибка. Считается, что кандидемия обладает высокой летальностью от 29% до 62%", - следует из отчета центра.

Согласно документу, больше всего случаев заражения зафиксировано в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии. В 2023 году сообщалось о 1 346 случаях в 18 странах ЕС и Европейской экономической зоны. Последние вспышки заражения грибком произошли во Франции, Германии и на Кипре.

Candidozyma auris - это патогенный дрожжевой грибок, склонный к распространению в медучреждениях и вызывающий трудноизлечимые инфекции у тяжелобольных пациентов. Впервые был описан в 2009 году.