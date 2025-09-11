Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%
11 сентября 2025 / 18:15
В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%
В клиниках Европы стремительно распространяется грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к ряду противогрибковых препаратов. Об этом информировал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

"Результаты исследования C. auris от 2024 года говорят о том, что распространение продолжается быстрыми темпами. Всего за 2013-2023 годы страны Евросоюза/Европейской экономической зоны сообщили о 4 012 случаях инфицирования или образования колоний грибка. Считается, что кандидемия обладает высокой летальностью от 29% до 62%", - следует из отчета центра.

Согласно документу, больше всего случаев заражения зафиксировано в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии. В 2023 году сообщалось о 1 346 случаях в 18 странах ЕС и Европейской экономической зоны. Последние вспышки заражения грибком произошли во Франции, Германии и на Кипре.

Candidozyma auris - это патогенный дрожжевой грибок, склонный к распространению в медучреждениях и вызывающий трудноизлечимые инфекции у тяжелобольных пациентов. Впервые был описан в 2009 году. 

Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве
Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%
Шмыгаль признал, что Украина не готова договариваться с Россией
В Нью-Йорке состоялась церемония в память жертв терактов 11 сентября
Су-27 ВСУ потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области
Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
Котяков обратил внимание на проблему низких пособий по уходу за детьми
США отменили санкции в отношении "Белавиа"
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
