Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
11 сентября 2025 / 18:30
© ТАСС
Число погибших из-за сильных наводнений на Бали достигло 14, судьба еще 2 человек остается неизвестной. Об этом со ссылкой на местные власти пишет газета Jakarta Globe.
Во вторник на острове начались ливневые дожди, которые повлекли за собой наводнения в отдельных районах.
Согласно данным властей, в числе жертв - иностранка, тело которой обнаружили в городе Денпасар, ее гражданство пока не установлено. Ранее стало известно о девяти жертвах стихии.
Уточняется, что свыше 560 человек остаются во временных убежищах. Наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре острова, повредив дороги, мосты и здания.
В Национальном агентстве по противодействию чрезвычайным ситуациям Индонезии исключили угрозу дальнейшего увеличения уровня воды на Бали.