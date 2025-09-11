Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони досрочно завершает свою миссию, она провела на своей должности чуть более года. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"В четверг, 11 сентября, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в РФ Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - указали в министерстве.

Пиччони вручила копии верительных грамот в связи с началом своей миссии 19 июля прошлого года. Стандартный срок службы в диппредставительстве - от трех до пяти лет, прошлый посол Джорджо Стараче служил в Москве порядка трех лет.