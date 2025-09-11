Голикова: по мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети

По мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети, еще 78% граждан полагают, что дети - это способ оставить наследие. Соответствующими результатами исследования поделилась вице-премьер Татьяна Голикова на полях XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур.

"Большинство россиян привержены семейным ценностям: 80% убеждены, что дети придают жизни особый смысл; 78% согласны с утверждением, что дети - это способ оставить наследие и передать семейные черты; 75% отмечают важную роль детей в сбережении семейных традиций" - следует из презентационных материалов к выступлению вице-премьера.

Она также обратила внимание на позитивные изменения в репродуктивных планах российских граждан: 40% хотят иметь двоих детей, 26% - троих, а 6% стремятся к рождению пятерых и более детей. Вместе с тем россияне ориентированы на сохранение семьи. Так, искать компромиссы и сближать ценности, а не доводить дело до развода, нацелены 73%, указала Голикова.

Согласно ее данным, на сегодняшний день в России уже 2,8 млн многодетных семей, а за последние два года их число выросло на 17,4%, в них воспитываются 8,9 млн детей.

"Наблюдая такую тенденцию, мы ставим перед собой амбициозную цель: 80% граждан к 2030 году признают семью главной жизненной ценностью. Это не просто цифра - это стратегическое направление развития нашего общества", - подчеркнула вице-премьер.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема нынешнего форума - "Возвращение к культуре - новые возможности".