Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 22:06
КОТИРОВКИ
USD
11/09
84.9211
EUR
11/09
99.8246
Новости часа
Польша разместит 40 тыс. военных на границе с Белоруссией Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Москва
11 сентября 2025 / 22:06
Котировки
USD
11/09
84.9211
0.0000
EUR
11/09
99.8246
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Голикова: по мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети
11 сентября 2025 / 18:55
Голикова: по мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети
© Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой/ ТАСС

По мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети, еще 78% граждан полагают, что дети - это способ оставить наследие. Соответствующими результатами исследования поделилась вице-премьер Татьяна Голикова на полях XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур.

"Большинство россиян привержены семейным ценностям: 80% убеждены, что дети придают жизни особый смысл; 78% согласны с утверждением, что дети - это способ оставить наследие и передать семейные черты; 75% отмечают важную роль детей в сбережении семейных традиций" - следует из презентационных материалов к выступлению вице-премьера.

Она также обратила внимание на позитивные изменения в репродуктивных планах российских граждан: 40% хотят иметь двоих детей, 26% - троих, а 6% стремятся к рождению пятерых и более детей. Вместе с тем россияне ориентированы на сохранение семьи. Так, искать компромиссы и сближать ценности, а не доводить дело до развода, нацелены 73%, указала Голикова.

Согласно ее данным, на сегодняшний день в России уже 2,8 млн многодетных семей, а за последние два года их число выросло на 17,4%, в них воспитываются 8,9 млн детей.

"Наблюдая такую тенденцию, мы ставим перед собой амбициозную цель: 80% граждан к 2030 году признают семью главной жизненной ценностью. Это не просто цифра - это стратегическое направление развития нашего общества", - подчеркнула вице-премьер.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема нынешнего форума - "Возвращение к культуре - новые возможности". 

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:13
Польша разместит 40 тыс. военных на границе с Белоруссией
19:59
Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
19:45
Мадуро задействовал план активной обороны Венесуэлы
19:30
Зеленский признал неэффективность современной системы ПВО НАТО
19:29
В РПЦ рассказали о причинах осуждения пьянства в православии
19:14
США намерены вернуть свое посольство в Минск
18:55
Голикова: по мнению 80% россиян, особый смысл жизни придают дети
18:42
Посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве
18:30
Жертвами наводнений на Бали стали 14 человек
18:15
В Европе распространяется опасный грибок с летальностью до 62%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения