11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Политика
США намерены вернуть свое посольство в Минск
11 сентября 2025 / 19:14
© Александр Щербак/ ТАСС

Представитель президента США Джон Коул на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко заявил, что американское руководство желает вернуть свое посольство в республику, передает агентство БелТА.

"Еще можно сделать очень много для того, чтобы отношения Вашингтона и Минска далее нормализовать. Мы хотим вернуть наше посольство в белорусскую столицу. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Мы готовы, и президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно", - указал Коул.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось и оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы намерены работать над этим", - подчеркнул он. 

Вместе с тем представитель президента США не обозначил конкретных сроков возвращения посольства, поскольку на нынешнем этапе это лежит в плоскости переговорного процесса.

На сегодняшний день американское посольство в Минске не работает.

