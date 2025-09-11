Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Зеленский признал неэффективность современной системы ПВО НАТО
11 сентября 2025 / 19:30
Зеленский признал неэффективность современной системы ПВО НАТО
© EYEPRESS via Reuters Connect/ТАСС

Современная западная ПВО, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в воздушном пространстве над Украиной, не смогут гарантировать эффективной защиты страны. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

"То, что мы предлагали два года назад - сбивайте самолетами дроны над нами, - уже так не сработает. Это нужно как элемент, который усилит щит над западной частью Украины и над Польшей. Но этого недостаточно", - отметил он.

"Применять такие системы, как Patriot, или другие системы, не столь дорогостоящие, но у которых ракеты также будут стоить $200-300 млн, использовать ракеты с самолетов стоимостью $1 млн - это не тот путь", - указал Зеленский. 

