Общество
Общество
В РПЦ рассказали о причинах осуждения пьянства в православии
11 сентября 2025 / 19:29
В РПЦ рассказали о причинах осуждения пьянства в православии
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Осуждение пьянства в православном богословии связано с потерей пьющим человеком веры и внимания к жизни. Об этом заявил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко) в беседе с ТАСС.

В России 11 сентября отмечается День трезвости. Он празднуется Русской православной церковью при поддержке Минздрава РФ, приурочен к дню памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи (пророка, крестившего Иисуса Христа в водах реки Иордан). Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча, который никогда не употреблял алкоголь, был обезглавлен в этот день по приказу царя Ирода во время пьяного пира. 

"Как писал один автор "Добротолюбия", увидеть Бога мы можем, созерцая происходящее вокруг нас, вслушиваясь в жизнь, обстоятельства и промысл Божий. Однако человек, который постоянно оглушает себя алкоголем, сознание которого постоянно им затуманено, на этот процесс не способен, и потому не способен понять жизнь. Он видит ее как череду разорванных друг от друга фрагментов и не ощущает ни радости, ни сопричастности чему-то большему, чем он сам", - указал отец Прокопий.

По его словам, выход из этого положения заключен в распространении образа жизни, в православной традиции называемого "трезвением". "Ища его, мы начинаем постепенно учиться понимать, где, как и почему мы потеряли равновесие, полноту жизни, которая достигается через связь со Христом. На основе христианского понимания жизни формируются навыки, которые помогают человеку удержаться на ногах в определенных ситуациях, его сознание перестает раздергиваться, формируется стрессоустойчивость. Человека не столь ранят какие-то переживания и не возникает желания оглушить себя алкоголем", - пояснил иеромонах.

Он отметил, что благодаря трезвению "человек начинает понимать смысл каждого конкретного дела, поскольку связывает его с чем-то большим, чем он сам". "Тогда проходит и желание уходить в алкоголь - потому что ты приобретаешь что-то несравненно большее. А алкоголь это большее у тебя забирает", - добавил собеседник агентства.

