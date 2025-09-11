Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Безопасность
Безопасность
Мадуро задействовал план активной обороны Венесуэлы
11 сентября 2025 / 19:45
Мадуро задействовал план активной обороны Венесуэлы
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент и главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы (FANB) Николас Мадуро задействовал план активной обороны страны.

"Мы объявляем о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция", - заявил глава республики в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Он информировал о развертывании оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. По словам президента, "коммуны организованы и готовы к выполнению задач на всех фронтах в любых нестандартных ситуациях".

Он отметил, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами. Мадуро также заявил, что приветствует "патриотизм подавляющего большинства венесуэльцев, которые со спокойствием, мужеством, твердостью и непоколебимой верой отвергают имперские угрозы".

По утверждению президента США Дональда Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Вашингтон также безосновательно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

19 августа в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы были направлены три эсминца Военно-морских сил США "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Мадуро охарактеризовал сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы как самую большую угрозу республике за последние 100 лет. 

