Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Представитель президента США Джон Коул на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко передал ему подарок от американского лидера Дональда Трампа - запонки с изображением Белого дома. Об этом информировало агентство БелТА.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Президент Трамп меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту Лукашенко", - отметил Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться", - заявил в ответ Лукашенко.