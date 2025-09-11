Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Общество
Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
11 сентября 2025 / 19:59
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС
Представитель президента США Джон Коул на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко передал ему подарок от американского лидера Дональда Трампа - запонки с изображением Белого дома. Об этом информировало агентство БелТА.
"Я уже выходил из Овального кабинета. Президент Трамп меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту Лукашенко", - отметил Коул.
"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться", - заявил в ответ Лукашенко.