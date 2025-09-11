Польша разместит 40 тыс. военных на границе с Белоруссией

Польша в ближайшие дни планирует разместить 40 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025". Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

По его словам, "Запад-2025" - это наступательные учения". "Польская армия готовилась к этому событию. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тыс. военных", - сказал замминистра.

"Польша в течение многих месяцев готовилась к маневрам "Запад-2025". Польская армия провела учения, участниками которых стали свыше 30 тыс. польских военных, а также военные НАТО, чтобы дать адекватный ответ на "Запад-2025", - указал Томчик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стратегические учения "Запад-2025" проводятся планово для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией. Он также отметил, что предстоящие маневры не нацелены против третьих стран.