Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика

Политика
Политика
Хачатурян заявил, что Армения перестала быть "младшим братом" России
11 сентября 2025 / 20:31
Хачатурян заявил, что Армения перестала быть "младшим братом" России
© Александр Рюмин/ ТАСС

Армянский президент Ваагн Хачатурян отметил, что Россия больше не воспринимает Армению как "младшего брата", указав на партнерские отношения между странами.

"Сегодня отношения с Россией совсем другие - партнерские. Отношение России к Армении - не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года", - сказал он в интервью RTVI.

По словам главы государства, в Ереване хотят, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей". Он также прокомментировал слова вице-премьера России Алексея Оверчука, который заявил, что республике нужно выбирать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Политик в связи с этим подчеркнул, что у Армении диверсифицированная экономика.

"Это Оверчуку надо вопрос задавать, что это означает. Те условия, которые с ЕАЭС, - мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, - мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не возникало", - указал Хачатурян.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что действия руководства Армении полностью укладываются в концепцию по диверсификации экономики страны.

Президент Армении 4 апреля подписал закон о начале процедуры присоединения республики к Евросоюзу. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что это не будет означать автоматического запуска процесса вхождения Еревана в состав сообщества, так как этот вопрос требует вынесения на референдум.

В свою очередь, Оверчук заявил, что Россия воспринимает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

