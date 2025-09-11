Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Военным и сотрудникам некоторых органов власти осенью повысят оклады
11 сентября 2025 / 20:51
© Александр Река/ ТАСС

С 1 октября военным, проходящим военную службу по призыву и по контракту, а также сотрудникам некоторых органов власти повысят размеры окладов на 7,6%, сказано в постановлении правительства РФ. Ранее постановлением кабмина оклады предполагалось повысить на 4,5%.

"В абзаце первом пункта постановления правительства РФ от 9 апреля 2025 г. Nº464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", - следует из текста документа.

Постановление распространяется на "оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ".

Кроме того, действие документа затрагивает сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Согласно второму пункту постановления, при повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Для выплаты денежных довольствий будут выделены бюджетные ассигнования федерального бюджета. 

