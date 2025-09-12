Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Япония применила санкции в отношении лагеря "Артек" и 50 организаций из России Памфилова сообщила, что в 2025 году в выборах участвуют 1 616 ветеранов СВО
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Проблемы Израиля
Общество
RTE: Ирландия откажется от участия в "Евровидении-2026", если Израиль не исключат
12 сентября 2025 / 10:18
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Ирландия откажется от участия в конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2026", если до него будет допущен представитель Израиля. Соответствующее заявление распространил телеканал RTE, который отвечает за организацию национального отбора.

"Позиция RTE состоит в том, что Ирландия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" при участии Израиля, а окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято, как только свое заключение сделает Европейский вещательный союз", - следует из заявления.

Гендиректор RTE Кевин Бакхерст отметил, что выступление израильского участника на конкурсе "было бы недопустимым с учетом продолжающейся и ужасающей гибели людей в секторе Газа".

Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). В этой связи конкурс следующего года пройдет на родине победителя. Для этих целей выбрана Вена.

Некоторое время назад телеканал Ирландии вместе с аналогичными структурами Испании и Словении начал консультации с Европейским вещательным союзом (ЕВС) по поводу участия Израиля.

Певцы и коллективы из Ирландии побеждали на "Евровидении" шесть раз - больше, чем исполнители из любой другой страны. Россия по решению ЕВС с 2022 года отстранена от участия в конкурсе.

В этом году Россия примет телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением". Ожидается, что в нем примут участие 25 стран. Конкурс состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. 

