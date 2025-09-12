Памфилова сообщила, что в 2025 году в выборах участвуют 1 616 ветеранов СВО

В выборах разного уровня в этом году принимают участие 1 616 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в информационном центре комиссии.

"В 2025 году на выборах всех уровней было выдвинуто 1 616 кандидатов - участников СВО. Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, так как страна в этом нуждается", - отметила она.

Памфилова уточнила, что двое из них сейчас участвуют в выборах высших должностных лиц.

На выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ во всех 11 регионах выдвинуто 189 кандидатов из числа участников спецоперации. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров в 24 из 25 регионов выдвинут 161 кандидат - участник СВО.

"Мы будем с интересом и добрым вниманием следить за судьбой кандидатов - участников СВО и совсем скоро узнаем, кто из них получит мандат или займет выборную должность. Они все участвуют в выборах совершенно на равных условиях", - указала глава ЦИК.