Правительство Японии применило дополнительные санкции в отношении России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. Об этом говорится в опубликованных кабмином документах.

Так, в случае выявления в Японии подлежат заморозке активы 14 человек, а также 47 организаций и детского лагеря "Артек". В черный список, в частности, внесены Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также Движение первых. Вместе с тем под санкции подпали автомобильный завод "Урал", Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, "Ремдизель", Липецкий механический завод, компания "Инкотех", "Трансконтейнер", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт", "Прибор" "Искра", а также ряд других компаний и предприятий. В отношении еще двух российских компаний - Alfa Machinery Group и "Внешэкостил" - вводятся ограничения на экспорт.

В числе подпавших под санкции лиц гендиректор "Конструкторского бюро машиностроения" Сергей Питиков, представитель уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, учредитель компании "Флай бридж" Анна Лужанская, гендиректор Тамбовского порохового завода Алексей Дубоносов, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик и уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

Кроме того, японское правительство в рамках антироссийских мер решило ввести санкции в виде заморозки активов в случае их обнаружения против трех компаний с Сейшел и Маршалловых Островов. Активы еще девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая также подлежат заморозке в случае их обнаружения.

Япония с весны 2022 года ввела несколько пакетов санкций против России. После этого Москва прекратила консультации с Токио по вопросу о мирном договоре. РФ также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей.