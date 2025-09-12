Guardian: принц Гарри прибыл на Украину

Британский принц Гарри прибыл в Киев. Об этом информировала газета The Guardian.

Ожидается, что он встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В рамках поездки принц Гарри и команда основанного им фонда "Игры непобежденных" (Invictus Games) намерены обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В апреле текущего года младший сын короля Великобритании Карла III побывал в госпитале во Львовской области на западе Украины.

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл в январе 2020 года решили отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они лишились возможности официально представлять монарха в поездках, исполнять другие церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Пара переехала в США, купила дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет Диану.