Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 14:54
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
Москва
12 сентября 2025 / 14:54
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Общество
Guardian: принц Гарри прибыл на Украину
12 сентября 2025 / 11:14
Guardian: принц Гарри прибыл на Украину
© EPA/ ANDY RAIN/ТАСС

Британский принц Гарри прибыл в Киев. Об этом информировала газета The Guardian.

Ожидается, что он встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В рамках поездки принц Гарри и команда основанного им фонда "Игры непобежденных" (Invictus Games) намерены обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В апреле текущего года младший сын короля Великобритании Карла III побывал в госпитале во Львовской области на западе Украины.

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл в январе 2020 года решили отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они лишились возможности официально представлять монарха в поездках, исполнять другие церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Пара переехала в США, купила дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет Диану. 

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян
12:45
Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
12:28
В США заявили, что убийцу Чарли Кирка все еще не удалось задержать
12:16
Бразильский суд приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы
11:59
Начались совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
AFP: число погибших в результате беспорядков в Непале составило более 50 человек
11:14
Guardian: принц Гарри прибыл на Украину
10:57
Япония применила санкции в отношении лагеря "Артек" и 50 организаций из России
10:40
Памфилова сообщила, что в 2025 году в выборах участвуют 1 616 ветеранов СВО
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения