12 сентября 2025 / 14:54
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
AFP: число погибших в результате беспорядков в Непале составило более 50 человек
12 сентября 2025 / 11:31
© REUTERS/ Navesh Chitrakar/ТАСС

В результате массовых беспорядков в Непале погибли более 50 человек. Об этом со ссылкой на полицию информировало Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о 34 погибших в ходе столкновений. Согласно обновленным данным, погиб 51 человек, свыше 1,3 тыс. человек пострадали.

В начале недели в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры и совершили нападения на дома чиновников. В стране был введен комендантский час.

9 сентября на фоне протестов власти отменили запрет на работу социальных сетей. 

