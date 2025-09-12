Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Общество
AFP: число погибших в результате беспорядков в Непале составило более 50 человек
12 сентября 2025 / 11:31
© REUTERS/ Navesh Chitrakar/ТАСС
В результате массовых беспорядков в Непале погибли более 50 человек. Об этом со ссылкой на полицию информировало Agence France-Presse.
Ранее сообщалось о 34 погибших в ходе столкновений. Согласно обновленным данным, погиб 51 человек, свыше 1,3 тыс. человек пострадали.
В начале недели в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры и совершили нападения на дома чиновников. В стране был введен комендантский час.
9 сентября на фоне протестов власти отменили запрет на работу социальных сетей.