Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% - до 2 904,23 и 1 068 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,55 копейки и торговался на уровне 11,923 рубля.

К 10:32 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,46% и находились на отметке в 2 894,88 и 1 064,56 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня снижался на 4 копейки и составлял 11,909 рубля.