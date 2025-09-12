Начались совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В пятницу, 12 сентября, стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Нынешнее учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году", - указали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что плановые тренировки пройдут на полигонах обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.