Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 14:54
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
Москва
12 сентября 2025 / 14:54
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Бразильский суд приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы
12 сентября 2025 / 12:16
Бразильский суд приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы
© AP Photo/ Luis Nova/ТАСС

Федеральный верховный суд Бразилии вынес приговор в отношении бывшего главы государства (2019-2022) Жаира Болсонару в виде 27 лет и 3 месяцев тюрьмы по делу о попытке госпереворота с целью не допустить прихода к власти нынешнего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Решение приговорить Болсонару к тюремному заключению приняли четверо судей верховного суда - Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика. Так, Болсонару признан виновным четырьмя голосами против одного.

По данным бразильской газеты O Globo, в совокупности Болсонару признан виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона.

Болсонару признан виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Согласно материалам дела, Болсонару и его окружение намеревались сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из разрабатываемых заговорщиками планов была операция "Желто-зеленый кинжал", в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и ди Морайса.

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян
12:45
Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
12:28
В США заявили, что убийцу Чарли Кирка все еще не удалось задержать
12:16
Бразильский суд приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы
11:59
Начались совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
AFP: число погибших в результате беспорядков в Непале составило более 50 человек
11:14
Guardian: принц Гарри прибыл на Украину
10:57
Япония применила санкции в отношении лагеря "Артек" и 50 организаций из России
10:40
Памфилова сообщила, что в 2025 году в выборах участвуют 1 616 ветеранов СВО
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения