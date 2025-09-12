Бразильский суд приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии вынес приговор в отношении бывшего главы государства (2019-2022) Жаира Болсонару в виде 27 лет и 3 месяцев тюрьмы по делу о попытке госпереворота с целью не допустить прихода к власти нынешнего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Решение приговорить Болсонару к тюремному заключению приняли четверо судей верховного суда - Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика. Так, Болсонару признан виновным четырьмя голосами против одного.

По данным бразильской газеты O Globo, в совокупности Болсонару признан виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона.

Болсонару признан виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Согласно материалам дела, Болсонару и его окружение намеревались сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из разрабатываемых заговорщиками планов была операция "Желто-зеленый кинжал", в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и ди Морайса.