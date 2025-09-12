В США заявили, что убийцу Чарли Кирка все еще не удалось задержать

Убийца консервативного активиста Чарли Кирка все еще остается на свободе, несмотря на то, что полиция получила свыше 200 наводок от граждан. Соответствующее заявление распространил Департамент общественной безопасности штата Юта.

Полиция отмечает, что расследует "множество зацепок", однако пока это не привело к установлению личности или поимке подозреваемого.

Кирк, известный консервативный деятель и основатель организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября в штате Юта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично сопроводил гроб с телом Кирка и его родных в Аризону.