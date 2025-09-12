Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $43 за тройскую унцию впервые с 5 сентября 2011 года.

По состоянию на 11:53 мск, стоимость серебра составляла $43,04 за тройскую унцию (+0,91%). К 12:04 мск цена драгметалла замедлила рост и торговалась на уровне $42,92 за тройскую унцию (+0,63%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,39% и находилась на отметке в $3 677,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.