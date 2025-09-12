ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80%, по мнению 82% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 58% респондентов (плюс 3 п.п.). О том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% сограждан (плюс 1 п.п.).