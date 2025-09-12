Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 16:26
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
В столице Киргизии произошло землетрясение Песков предостерег от "розовых очков" в урегулировании вокруг Украины
Москва
12 сентября 2025 / 16:26
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Выборы в России / Политика и религия
Политика
В регионах РФ проходят выборы
12 сентября 2025 / 13:16
В регионах РФ проходят выборы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В регионах РФ стартовало голосование на выборах разного уровня, порядка 55 млн российских граждан необходимо будет избрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти. В частности, в единый день голосования пройдут выборы главы Татарстана, Севастополя, Курской и Брянской областей.

В период с 12 по 14 сентября в России пройдут свыше 5 тыс. кампаний. В 20 регионах изберут губернаторов, в 11 - депутатов заксобраний, в 25 административных центрах - гордумы. Около 49,5 тыс. участков будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 14 сентября.

Отдать свой голос можно будет очно и онлайн, дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 субъектах, заявки на ДЭГ подали более 1,7 млн человек. Как заявили в ЦИК РФ, в большинстве регионов голосование пройдет в течение трех дней.

Впервые с 2022 года единый день голосования не включает довыборы в Госдуму. Это связано с законом, вступившим в силу в мае текущего года, согласно которому дополнительные выборы депутатов представительных органов в год, предшествующий основным выборам, не назначаются. На сегодняшний день без депутата остаются восемь округов.

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
14:59
В столице Киргизии произошло землетрясение
14:44
Песков предостерег от "розовых очков" в урегулировании вокруг Украины
14:33
Лукашенко заверил, что в Белоруссии больше не допустят дефицита картофеля
14:14
Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта в Днепропетровской области
13:59
Орбан: фон дер Ляйен своим политическим курсом ведет ЕС в пропасть
13:45
Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых
13:28
Нетаньяху дал обещание, что Палестины не будет
13:16
В регионах РФ проходят выборы
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% россиян
12:45
Цена серебра на Comex впервые с 5 сентября 2011 года превысила $43
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения