В регионах РФ проходят выборы

В регионах РФ стартовало голосование на выборах разного уровня, порядка 55 млн российских граждан необходимо будет избрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти. В частности, в единый день голосования пройдут выборы главы Татарстана, Севастополя, Курской и Брянской областей.

В период с 12 по 14 сентября в России пройдут свыше 5 тыс. кампаний. В 20 регионах изберут губернаторов, в 11 - депутатов заксобраний, в 25 административных центрах - гордумы. Около 49,5 тыс. участков будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 14 сентября.

Отдать свой голос можно будет очно и онлайн, дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 субъектах, заявки на ДЭГ подали более 1,7 млн человек. Как заявили в ЦИК РФ, в большинстве регионов голосование пройдет в течение трех дней.

Впервые с 2022 года единый день голосования не включает довыборы в Госдуму. Это связано с законом, вступившим в силу в мае текущего года, согласно которому дополнительные выборы депутатов представительных органов в год, предшествующий основным выборам, не назначаются. На сегодняшний день без депутата остаются восемь округов.