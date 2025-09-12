Нетаньяху дал обещание, что Палестины не будет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Вместе с тем он отметил, что Израиль воспринимает эту землю как свою и не допустит образования отдельного палестинского государства.

С таким заявлением глава правительства еврейского государства выступил 11 сентября в ходе церемонии в городе Маале-Адумим, расположенном на Западном берегу, в нескольких километрах от Иерусалима. Слова Нетаныяху приводит его канцелярия.

"В Маале-Адумим мы претворяем в жизнь наше видение. Поэтому сегодня очень важный день. Город Маале-Адумим удвоится. В течение пяти лет здесь будут жить 70 тысяч человек. Это колоссальные перемены", - указал он.

Премьер обратил внимание, что в прошлом обещал утвердить строительство нового жилья в этом районе, и теперь это обещание претворяется в жизнь. "Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили: палестинского государства не будет - и его действительно не будет! Эта земля принадлежит нам. Мы позаботимся и о нашем наследии, и о нашей безопасности", - подчеркнул он.