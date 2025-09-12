Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых
12 сентября 2025 / 13:45
Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что устойчивые показатели роста цен не изменились. Согласно данным ЦБ РФ, в пересчете на год они остаются выше 4%. Кроме того, экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Вместе с тем, по оценкам регулятора, за последние месяцы активизировался рост кредитования. ЦБ отметил высокие инфляционные ожидания.

Банк России также указал, что намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

