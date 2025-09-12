Орбан: фон дер Ляйен своим политическим курсом ведет ЕС в пропасть

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен своей политикой ведет Европейский союз в пропасть и должна передать свой пост кому-то более опытному. Соответствующую точку зрения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Все важные вопросы подлежат пересмотру, так как Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен катится в пропасть. Пора ей паковать чемоданы и оставить Брюссель тем, кто может проводить более эффективную политику", - цитирует Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

Некоторое время назад премьер сообщил, что 10 сентября правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" инициировала вотум недоверия в отношении фон дер Ляйен. Ранее газета Politico писала о том, что фракции с разных концов политического спектра готовят второе голосование в Европарламенте о вынесении вотума недоверия главе ЕК. По данным издания, оно может пройти в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, оказалась неудачной.