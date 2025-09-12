Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта в Днепропетровской области
12 сентября 2025 / 14:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Группировка войск "Восток" за прошедшую неделю освободила населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в ходе наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.