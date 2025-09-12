Лукашенко заверил, что в Белоруссии больше не допустят дефицита картофеля

Объем собранного в Белоруссии картофеля позволит обеспечить и внутренние потребности страны, и экспортные поставки. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске.

Он отметил, что ситуацию с наблюдавшимся весной дефицитом картофеля проанализировали. По словам главы государства, факторов, которые к этому привели, много. "Мы знаем и больше не допустим", - указал он.

По поручению Лукашенко посевные площади под картофель увеличили. "В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - подчеркнул он.