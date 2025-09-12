Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политика
© Егор Алеев/ ТАСС
Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть мгновенными, ни у кого не должно быть "розовых очков" в этой связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, зашел ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.
"Разумеется, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты", - сказал он при общении с журналистами.
Представитель Кремля также обратил внимание, что президент США Дональд Трамп говорил уже, что первоначально думал о возможности быстрого урегулирования, но потом понял, что для этого потребуется больше времени.