Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть мгновенными, ни у кого не должно быть "розовых очков" в этой связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, зашел ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.

"Разумеется, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты", - сказал он при общении с журналистами.

Представитель Кремля также обратил внимание, что президент США Дональд Трамп говорил уже, что первоначально думал о возможности быстрого урегулирования, но потом понял, что для этого потребуется больше времени.