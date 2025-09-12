Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Общество
В столице Киргизии произошло землетрясение
12 сентября 2025 / 14:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
В столице Киргизии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались во всех районах города, передает ТАСС.
Продолжительность подземных толчков составила около двух-трех минут. В настоящее время обстановка в Бишкеке спокойная.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-западу от киргизской столицы. Очаг залегал на глубине 4 км.
Официальных комментариев от властей пока не последовало.