В столице Киргизии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались во всех районах города, передает ТАСС.

Продолжительность подземных толчков составила около двух-трех минут. В настоящее время обстановка в Бишкеке спокойная.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-западу от киргизской столицы. Очаг залегал на глубине 4 км.

Официальных комментариев от властей пока не последовало.