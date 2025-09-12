Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 сентября 2025 / 17:57
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Политика
Булаев: на выборах в РФ уже проголосовали онлайн около 1 млн человек
12 сентября 2025 / 15:14
Булаев: на выборах в РФ уже проголосовали онлайн около 1 млн человек
© Сергей Карпухин/ ТАСС

В России на выборах разного уровня уже проголосовали онлайн почти миллион человек. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, выступая в информационном центре комиссии.

"К этому времени уже более 50% избирателей, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование, проголосовали. Это без малого миллион человек. В Москве на экстерриториальных избирательных участках порядка 5 тыс. человек уже отдали свои голоса, что демонстрирует большой интерес, явка высокая. В ДЭГ явка всегда высокая, мы ожидаем на конец сегодняшнего дня явку ближе к 70%", - сказал он.

Булаев отметил, что дистанционное электронное голосование является "хорошим инструментом, ему многие доверяют". "Кто не доверяет, приходит на избирательные участки и голосует бумажным бюллетенем, мы в этом не видим ничего плохого. Мы видим в этом хранение традиций людьми, которые привыкли голосовать самостоятельно, здесь и сейчас", - заключил он.

Единый день голосования в этом году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе организовано в 24 регионах.

