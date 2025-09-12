Владимир Зеленский убивает украинцев на западные деньги. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя экстренную мобилизацию на Украине.

"В условиях катастрофической нехватки бойцов на линии фронта на Украине инициирована экстренная мобилизация. Под ружье планируется поставить свыше 120 тысяч человек. У меня теперь вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже $12 млн только на отлов, неужели до вас не дойдет главное - вас же Зеленский просто убивает на западные деньги?" - указала дипломат.