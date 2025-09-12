Второй регион Монголии ввел ограничения из-за бубонной чумы

Администрация монгольского региона Ховд ввела временное ограничение на массовые мероприятия и перевела школы на удаленное обучение в связи с подозрением на выявление случаев чумы. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает ТАСС.

"В поселении Булган нашего аймака зафиксировали случаи заболевания с симптомами чумы. В связи с этим губернатор аймака поручил ввести временное ограничение массовых мероприятий и перевести обучение в школах на дистанционный формат. Проводятся дезинфекция и профилактические работы для предотвращения вспышки чумы", - говорится в сообщении.

Ранее в комиссии по чрезвычайным ситуациям региона Хубсугул информировали о продлении запрета на передвижение граждан, въезд и выезд транспорта из поселений Мурэн и Цагаан-Уул, где был зарегистрирован первый летальный исход от чумы. Ограничена работа рынков, торговых центров, общепита и продажа алкоголя.

На 12 сентября под наблюдением специалистов остаются 110 человек, контактировавших с тремя заболевшими чумой. Согласно данным службы здравоохранения, в Монголии по состоянию на август текущего года зафиксированы очаги бубонной чумы в 130 населенных пунктах 17 регионов. С 2014 по 2024 год были инфицированы 20 человек, 9 из них скончались.