В России чаще всего называют новорожденных девочек Софией

Лидером среди женских имен новорожденных в России остается София, а среди имен для мальчиков - Михаил. Число новорожденных с такими именам выросло на треть по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Так, в топ-5 популярных женских имен новорожденных в России входят София (14,6 тыс. детей), Ева (12,8 тыс.), Анна (12 тыс.), Мария (10,7 тыс.) и Варвара (10,5 тыс.). Среди мужских детских имен пользуются популярностью Михаил (16,9 тыс.), Александр (13,4 тыс.), Артем (13,4 тыс.), Матвей (11,4 тыс.), а также Тимофей (10,5 тыс.).

Отмечается, что число новорожденных девочек с именем София в сентябре увеличилось на 32% по сравнению с июлем, а мальчиков с именем Михаил - на 33%.