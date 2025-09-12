Российские ВС нейтрализовали за неделю пять крылатых ракет ВСУ

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшую неделю нейтрализовали 5 крылатых ракет и 19 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 5 крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 488 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.