Согласно порядку выступления участников международного песенного конкурса "Интервидение", Россия покажет свой номер девятой, сообщает ТАСС.

Жеребьевка прошла в Национальном центре "Россия". В церемонии нашли отражение традиции русской культуры. Так, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), который представит на конкурсе Россию, налил кипяток из самовара в одну из чашек, размещенных на "колесе фортуны". После нагревания на ней отобразился порядковый номер - девять.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годы при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" примет Москва 20 сентября текущего года. Участие в "Интервидении" подтвердили порядка 20 стран, в том числе все государства БРИКС.