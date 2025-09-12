Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 17:58
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
Москва
12 сентября 2025 / 17:58
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
12 сентября 2025 / 16:45
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Инфляция в России с начала года заметно снизилась, замедлился внешний спрос и экономическая активность. Все это задает направление на снижение ключевой ставки, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 

"Инфляция с начала текущего года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки", - сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

С начала 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 17% годовых.

Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
16:58
CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу
16:45
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
16:30
Россия на конкурсе "Интервидение" выступит девятой
16:17
Российские ВС нейтрализовали за неделю пять крылатых ракет ВСУ
15:58
В России чаще всего называют новорожденных девочек Софией
15:43
Второй регион Монголии ввел ограничения из-за бубонной чумы
15:30
Захарова отметила, что Зеленский убивает украинцев на деньги Запада
15:14
Булаев: на выборах в РФ уже проголосовали онлайн около 1 млн человек
14:59
В столице Киргизии произошло землетрясение
14:44
Песков предостерег от "розовых очков" в урегулировании вокруг Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения