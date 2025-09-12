Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Экономика
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
12 сентября 2025 / 16:45
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Инфляция в России с начала года заметно снизилась, замедлился внешний спрос и экономическая активность. Все это задает направление на снижение ключевой ставки, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Инфляция с начала текущего года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки", - сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
С начала 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 17% годовых.